6 Backsteinküchen zum Verlieben

Mit Backstein zieht ebenso mediterranes und damit südländisches Flair in eure Küche ein. Zusammen mit Holz, wie etwa in Form von Dachbalken, Ton in seiner verputzten Variante und Fliesen harmoniert der gebrannte Stein ideal. Kleine Details wie Eisen in dekorativ geschwungener Form an Mobiliar runden den Look optimal an. Highlight ist der Backsteinofen, der das mediterrane Flair so richtig aufkommen lässt.