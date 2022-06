Holzdecken: 10 Ideen zum Verlieben

Ihr haltet Holzdecken für altbacken, überholt und angestaubt? Dann wird es höchste Zeit für eine neue Sichtweise. Tatsächlich feiern Decken aus Holz gerade ein fulminantes Comeback und erobern die Herzen von Einrichtungs- und Designfans im Sturm. Kein Wunder: Holz an der Decke vermittelt eine gemütliche, warme und natürliche Atmosphäre, trägt zum wohngesunden und angenehmen Raumklima bei und lässt sich darüber hinaus auf unterschiedlichste Art und Weise gestalten und in Szene setzen. Von rustikal und romantisch bis hin zu puristisch und durchgestylt – wir haben euch heute zehn spannende Ideen mitgebracht, die zeigen, wie gut sich Holzdecken in Häusern von heute machen.