Zeitgenössisches Haus in Perfektion

Mit Schwarz, Weiß, Rot treffen drei starke Farben aufeinander, die in ihrer Kombination ein kontrastreiches Gesamtbild ergeben. Während der Küchenschrank mit integrierter Küchenzeile und eingefassten Gerätschaften in tiefem Schwarz gehalten wurde, zeigt sich die Kochinsel in zeitlosem Weiß, die Wand mit rotem Anstrich setzt einen kräftigen Farbakzent. Mit allem Erdenklichen ausgestattet und über reichlich Platz verfügend, kann man sich hier koch- und genusstechnisch so richtig ausleben.