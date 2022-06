Terrassen und Garten Umgestaltung inklusive Pool Renovierung

Wir beginnen mit einem Vorher-Foto der Terrasse. Sie war groß und in einem guten Zustand, aber dennoch nicht das, was sich ihre Besitzer wünschten. Der monochrome Beige-Look und die bieder-brave Optik sollten verschwinden und durch etwas moderneres, cooleres ersetzt werden. Darüber hinaus sollte der Pool, der am linken Bildrand zu erkennen ist, besser in Szene gesetzt und der Garten insgesamt ein wenig schwungvoller und spannender gestaltet werden.