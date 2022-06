Pure Perfektion: Ein Traumhaus zum Niederknien

Von der Terrasse aus führt eine Brücke zu einem weiteren Highlight des Gartens: Die Pagode samt Vogelhäuschen am Koiteich sorgt für asiatisches Flair – ein harmonisches Ensemble, das von Fernost träumen lässt und Ruhe und Entspannung pur ausstrahlt. Der Teich selbst ist übrigens ein technisches Highlight, das über 15 verschiedene Funktionen verfügt, inklusive automatischer Filterreinigung, Überwachung von biologischen Werten und Wasserqualität, Beleuchtung, Entkeimung und Temperaturmessung und einer besonders raffinierten Lösung, die Katzen und Fischreihern die Lust an der Koijagd nimmt: Sobald sich die Räuber am Teichrand niederlassen, wird ein hochauflösendes Kamerabild ausgewertet und an den Gira Home Server weitergegeben, der dann Wasserdüsen entsprechend positioniert und die unerwünschten Gäste gezielt nass spritzt.