Wie aus einem alten Dachboden ein schönes Plätzchen wird

Was für Wände und Decke gilt, kann für den Fußboden nicht verkehrt sein. Wer den Effekt also voll auskosten will, greift auch für den Boden zur Malerrolle oder wählt direkt einen hellen Bodenbelag, wie beispielsweise beigen Teppich. So entfernen sich Decke und Boden optisch voneinander und es entsteht die Illusion eines größeren Raumes. Wem das zu eintönig ist, der kann mit farbenfroher Dekoration und Einrichtung Akzente setzen.