5 Reinigungstipps von Mutti, die wir uns merken sollten!

Feuchte Lappen und Schwämme sollen wir immer schön aufhängen und niemals irgendwo klatschnass liegen lassen. Dass sie sonst anfangen, unangenehm zu riechen und sich Bakterien darauf bilden, ist bestimmt nichts Neues. Doch was kann man tun, wenn man in seiner kleinen Küche gar keinen Platz hat, um den Schwamm so zu platzieren, dass er beidseitig trocknen kann? Eine clevere Lösung ist es, eine große Vielzweckklemme, auch Foldback-Klammer genannt, zu nehmen und den Schwamm dort reinzustellen. So nimmt man so wenig Platz wie möglich in Anspruch und muss den Schwamm nicht nach jeder zweiten Nutzung entsorgen.