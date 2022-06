15 gute Gründe für ein Blockhaus

Ein Blockhaus gehört in den Wald? Nicht zwangsläufig, wie man anhand dieses niedlichen pastellfarbenen Häuschens sehen kann. Und es steht nicht nur in irgendeiner amerikanischen Kleinstadt, nein, es steht in Japan! Inmitten einer Baulücke hat man das Blockhaus Minimal hineinesetzt, das seither sicher alle Blicke auf sich zieht. Die in Mintfarben gestrichenen Balken nehmen dem maskulinen Look von Blockhäusern ihre Schärfe und lassen es gleich viel ausgefallener wirken. Ein wahrer Exot in einer außergewöhnlichen Stadt.