Cooler Bungalow mitten in der Natur

Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, aber immer noch die gleiche Hausseite, wird der bereits angedeutete Terrassenbereich umso deutlicher. Dieser fügt sich unmittelbar an das Haus an und ist durch die großzügige Verglasung zu erreichen. Innen und außen verschmelzen dazu regelrecht miteinander, was ein Extra an Qualität und Komfort verspricht. Holzstümpfe sowie ein Tisch aus Holz kreieren einen gemütlichen, urigen Sitzbereich, der am Abend von der Innenbeleuchtung sowie von Solarleuchten erhellt wird. Füße hochlegen, ein Buch lesen oder Stunden in geselliger Runde verbringen – hier fällt das garantiert nicht schwer.