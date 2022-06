Top 5 der Woche: Grandiose Gartenideen

Grün, grüner, unsere Top 5 – Garten satt in unseren Highlights der vergangenen Woche! Wie schon in der Woche zuvor seid ihr ganz heiß auf alles, was mit dem Bereich rund um's Haus zu tun hat. Fast jeder Platz ist an Gartenideen oder eine Gartenverwandlung vergeben. Da sollte doch sicher viel Inspiration für eure Außenbereiche dabei sein. Ein Einfamilienhaus hat sich dazwischen gemogelt, aber auch das verfügt über einen schicken Garten. Seid ihr bereit für die volle Ladung Grün? Dann geht's los!