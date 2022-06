Topaktuell und todschick – dieses Einfamilienhaus macht Freude

Direkter hinter der Küche schließt sich der Essbereich an. Hier fallen vor allem die drei beeindruckenden Hängeleuchten in Schwarz über dem Esstisch in kontrastreichem Weiß auf. Sechs hochlehnige Stühle in Braun bieten stilvolle Sitzgelegenheiten. Insgesamt fühlt man sich durch Form- und Farbgebung sowie passender Dekoration ins ferne Asien versetzt.