9 geniale Fertighäuser, die du so nicht erwartet hättest

Fertighäuser werden immer beliebter. Was früher noch als Massenware verschrien war, zeichnet sich heute durch eine individuelle Bauweise sowie jede Menge weiterer Vorteile aus. Ein besonderer Pluspunkt für ein Fertighaus im Vergleich zu einem Massivhaus ist die kurze Bauzeit. Ein Fertighaus besteht in der Regel aus einer industriell gefertigten Holzkonstruktion, die direkt vor Ort montiert werden kann. Daher ist solch ein Haus, nach einigen Monaten Vorbereitungszeit, kurz nach dem Aufbau bezugsfertig. Dieses sogenannte schlüsselfertige Bauen gewinnt in unserer schnelllebigen Zeit immer mehr an Bedeutung.

Dass vorgefertigte Eigenheime ähnlich wie Architektenhäuser sehr wohl individuellen Ansprüchen angepasst werden können, beweisen moderne Modelle mit Flachdach, Häuser in verschiedensten Stilrichtungen oder auch der klassische Bungalow. Zudem entsprechen moderne Fertighäuser auch mehrheitlich energieeffizienten Standards.

Die 9 Fertighäuser in diesem Artikel zeigen euch, welche Besonderheiten so ein Haus noch alles mit sich bringen kann…