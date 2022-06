Intelligent und stylish: Ökohaus mit Klasse

Direkt an den Essbereich schließt sich der – ebenfalls vorrangig in Schwarz und Weiß gehaltene – Kochbereich an. Hier finden Hobbyköche viel Platz zum Schnippeln, Brutzeln und Experimentieren, besonders gesellig werden gemeinsame Kochabende durch den integrierten Barbereich mit drei Hockern. Auch aus dieser Perspektive bietet sich durch die häufig und durchdacht eingesetzten Fensterfronten gleich zweierlei Ausblick in die Natur: Im Hintergrund an den Wohnbereich sowie rechts an den Essbereich anschließend. Diese Blickachsen, durch die sich schöne und immer wieder neue Perspektiven auf den Außenbereich erschließen, waren ein zentraler Wunsch der Bauherren – das Ergebnis gibt ihnen mehr als Recht.