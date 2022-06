Natürliche und nachhaltige Materialien sind derzeit gefragter denn je. Es ist also kein Wunder, dass Holz unsere Herzen im Sturm erobert - und zwar in allen denkbaren Spielarten, Designs und Wohnbereichen. Holz macht wohnlich, sorgt für Behaglichkeit und schmeichelt unseren Augen ebenso wie unseren Händen. Noch dazu reguliert es das Raumklima und passt voll in den Trend unserer Zeit. Dementsprechend ist das natürliche Material jetzt auch immer öfter in der Küche zu finden. Und dabei beschränkt es sich nicht auf den Boden, Kochlöffel und Schneidebrettchen, sondern nimmt den kompletten Raum ein. Wer jetzt Angst vor einem Landhauschic-Overkill hat, kann sich entspannen, denn die folgenden Beispiele zeigen, wie vielseitig und wandelbar Holz in der Küche ist. Es kann also durchaus auch super modern und stylish wirken.