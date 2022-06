Italienisches Rundhaus: Trullo

Trullo heißt vielleicht auch das italienische Restaurant um die Ecke oder ein Nudel-Gericht auf der Speisekarte, hierbei handelt es sich aber in erster Linie um eine ganz bestimmte Architektur: Rundhäuser. Die rustikalen Steinbauten wurden im 17. Jahrhundert vor allem in Apulien errichtet. Der historische Hintergrund: Um keine Steuern an die Regierung zahlen zu müssen, forderte der damalige Graf Giangirolamo II. Acquaviva d'Aragona die Bauern dazu auf, ihre Häuser ohne Zement und Mörtel zu bauen, sodass man sie im Falle einer königlichen Inspektion schnell ab- und wieder aufbauen konnte. Die charakteristische Merkmale eines Trullos sind winzige Fenster, Steinbruchdächer und ein Spitzdach, das häufig mit einem symbolischen Stein wie einer Kugel gekrönt wird. Der große Vorteil eines Trullo (Mehrzahl: Trulli) ist, dass die dicken Natursteinwände im Sommer eine abkühlende Wirkung haben, während hier im Winter die durch offene Kamine erzeugte Wärme lange gespeichert wird. Ursprünglich standen Trulli auf Feldern und galten als Arme-Leute-Hütten, interessanterweise werden sie heute hingegen gerne als Ferienhäuser vermietet.