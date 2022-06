Kunterbunte Kunst

Farbe ist ein essentieller Teil unseres Lebens. Wenn es jedoch um die Einrichtung geht, spaltet sie die Gemüter. Den einen kann es zuhause gar nicht bunt genug zugehen, die anderen setzen lieber auf dezenten Minimalismus und so wenig Farbe wie möglich. So ganz ohne geht es aber bei den wenigsten. Deshalb haben wir euch heute ein wenig künstlerische Inspiration mitgebracht, genauer gesagt Bilder und Kunstwerke unserer Experten, die nicht mit Farbe geizen. Vom Stil her könnten die folgenden Werke nicht unterschiedlicher sein, aber eines haben sie alle gemeinsam: fröhliche und intensive Farben, die Leben in die Bude bringen. Egal, ob wir nun auf reduzierten Purismus oder eklektische Exzentrik stehen – ein solches Bild passt in jedes Wohnkonzept und sorgt für jede Menge Spaß in unseren vier Wänden.