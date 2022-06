Skandinavischer Stil – Einrichtungstipps

Mit seinem natürlichen Charakter, hellen Farben und praktischen Einrichtungsideen erobert der skandinavische Stil immer mehr unsere Räume. Und dabei geht es nicht nur um die Kissen mit dem Rentier-Motiv, denn diese Stilrichtung ist um einiges vielseitiger.

Während man sich im Sommer in Norwegen, Schweden und Finnland bis spät in die Nacht über die Helligkeit freut, sind es nur sehr wenige erhellte Stunden tagsüber in den Wintermonaten. Um sich dennoch die Helligkeit und Lebensfreude in den eigenen vier Wänden zu bewahren, setzen die Skandinavier auf eine helle und freundliche Einrichtung. Die Farbe Weiß und Cremetöne dominieren dabei, aber auch einzelne Farbtupfer in Pastelltönen oder kräftigeren Farben tragen zur besseren Stimmung bei.

Umgeben von einer beeindruckenden Natur mit Bäumen, Seen und Wasserfällen, finden wir auch in der skandinavischen Inneneinrichtung immer wieder natürliche Elemente. Pflanzen sorgen für die entsprechende Lebendigkeit im Raum und Holz gehört zu dem Material schlechthin – man findet es auf dem Boden, an der Decke, bei Möbeln und Accessoires. Somit finden garantiert auch Fans des Landhausstils Gefallen an dem Einrichtungsstil.

Verschnörkelte Elemente oder ausgefallene Formen suchen wir in tradtionell skandinavischen Wohnungen vergebens. Stattdessen bevorzugt man klare und puristische Einrichtungsgegenstände. Wir zeigen euch anhand der Projekte unserer Experten, was den skandinavischen Stil noch auszeichnet und wie ihr eure Zimmer oder das gesamte Haus nach diesem Trend einrichten könnt.