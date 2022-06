Geschmackvoller Bungalow zum Verlieben

Wenn es um bemerkenswerte Architektur geht, machen wir vor kaum einem Gebäudetyp Halt. Von Villa bis Hinterhof, von Loft bis Einfamilienhaus – wenn wir denken, dass es euch gefallen könnte, präsentieren wir es euch. Heute entführen wir euch nach Osteuropa, genau genommen nach Bielsko-Biała in Polen, um euch einen modernen Bungalow zu zeigen, der buchstäblich zum Verlieben ist. Denn das Haus des polnischen Bauunternehmens Abakon hat eindeutig eine romantische Seite. Es ist die stilvolle Mischung aus flotten Farben, femininem Dekor und einem Hauch von Glamour, die uns denken lässt: Love is in the air!

Der Bungalow ist umgeben von üppigem Grün und einem wunderschönen Außenbereich mit Pool. Die Innenräume sind sehr komfortabel und orientieren sich am modernen Standard. Dabei hat jedes Zimmer seinen ganz eigenen Charakter.

Lasst uns einen Blick auf diesen abwechslungsreichen Bungalow werfen!