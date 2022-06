Kleine Küche? Kein Problem!

Gerade in vielen Mietwohnungen wurde bei der Bauplanung in der Küche gespart. Damit wir unsere kleine Küche optimal nutzen können brauchen wir viel Stauraum für Geschirr, Töpfe und andere Küchengeräte. Mit ein paar einfachen Tipps kommt nun auch eine kleine Küche groß raus, denn es gibt immer ungenutzten Platz wen wir verwenden können, um unser Zubehör zu verstauen. Die meisten Küchenhersteller haben das Problem längst erkannt und bieten tolle Lösungen an um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen. In diesem Artikel findet ihr Inspirationen, die euch helfen sollen eure kleine Küche zu dem zu machen was sie ist: Ein Raum zum Kochen und Spaß haben.