homify 360°: Ein englisches Landhaus

An irgendeinem Punkt unseres Lebens träumen wir wohl alle von einem Haus auf dem Land, einem Zufluchtsort vor dem Trubel und der Hektik des Alltags, an dem wir einfach mal abschalten und die Stille und Ruhe des Landlebens genießen können. Im Idealfall handelt es sich dabei um ein Zuhause, das gemütlich und einladend ist und mit einem prasselnden Kaminfeuer auf uns wartet, wenn wir vom ausgedehnten Herbstspaziergang zurückkehren. Ein Haus, in dem genug Platz ist für einen riesigen Weihnachtsbaum, um den sich an Heiligabend die ganze Familie versammelt, das aber ebenso die Möglichkeit bietet, in lauen Sommernächten ausgelassene Gartenpartys mit Freunden zu feiern. Ein solches Traumhaus sehen wir uns heute bei homify 360° mal etwas genauer an.