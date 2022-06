10 Einrichtungstipps für Romantiker

Wer von floralen Mustern, zarten Stoffen und verspielten Schnörkeln gar nicht genug bekommen kann, sich gerne in weiche Kissen kuschelt und verträumte Details liebt, ist dem Romantik-Look hoffnungslos verfallen. Filigrane Blumenprints an der Wand, verschnörkelte Akzente, viel mädchenhaftes Rosa, fließende Seide und flauschiger Samt – hier schreit alles nach femininen Einrichtungsträumen. Allen, denen die Vorstellung von einer barbie-pinken Märchenkulisse und einem Leben im Puppenhaus jetzt schon die Luft abschnürt, sei gesagt: Ein wenig Romantik in den eignen vier Wänden muss nicht überladen und pompös wirken, sondern kann durchaus ziemlich lässig sein. Unsere zehn Einrichtungstipps für Romantiker und solche, die es werden wollen, lassen sich auch im dezenteren Maße stilvoll umsetzen.