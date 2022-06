Eure Fotos auf Holz: Mit Photocarver

Zahn der Zeit: Kaum ein anderer Bereich hat unseren Lebensstil in den letzten Jahrzehnten so sehr auf den Kopf gestellt wie die Fotografie. Mit jedem technischen Fortschritt wurden nicht nur unsere Möglichkeiten vielfältiger, sondern unser Verhalten hat sich de facto auch geändert – grundlegend und durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Während man seinen Freunden in den Fünfzigern Urlaubsbilder noch ganz stolz per Diashow präsentierte, wurde irgendwann wie wild mit Polaroids herumgewedelt und Sofortbildkameras sind als die große Sensation gefeiert worden – solange, bis der Hype von Selbstauslösern abgelöst wurde. Und diese dann von Digitalkameras. Heutzutage lautet das alles übertreffende Zauberwort in Sachen Fotografie: Selfie . Dank Handykamera und speziellen Apps mit Filterfunktion bekommt quasi jeder die Chance, Profifotograf zu spielen – und sich selbst bestmöglich und in jeder Situation in Szene zu setzen. Schnappschüsse können sekundenschnell Freunden geschickt oder direkt in soziale Netzwerke hochgeladen werden. Weil hin und wieder aber trotzdem der Wunsch groß wird, Bilder auch mal auszudrucken, zu verschenken oder zu Hause aufzuhängen, zeigen wir euch heute eine Möglichkeit, dies auf ganz besondere Art und Weise zu tun. Mit Photocarver könnt ihr eure digitalen Fotos nämlich in Holzoberflächen fräsen lassen – und das ist nicht nur eine ganz neue Art, Fotos zu präsentieren, sondern mindestens genauso sensationell wie damals die Polaroids: