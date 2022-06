Willkommen zuhause: Haustüren mit Charakter

Die Haustür ist die Visitenkarte eines jeden Zuhauses und kann Besuchern und Gästen bereits auf den ersten Blick ein wenig über die Personen erzählen, die dahinter wohnen. Dementsprechend lohnt es sich, bei der Wahl der Haustür nicht die Erstbeste auszuwählen, sondern sich ein paar Gedanken über die Tür zu machen, die zu unserem Zuhause führt und das Erste ist, was Gäste und Besucher zu sehen bekommen. Der erste Eindruck ist schließlich der entscheidende. Für all diejenigen, die auf der Suche nach einer neuen Haustür sind oder beim Bau des Eigenheims die große Türenfrage noch zu entscheiden haben, gibt es hier zur Inspiration einen kleinen Überblick über das, was im Eingangsbereich möglich ist.