Elegantes Fertighaus mit toller Terrasse

Auch in der großen Küche wird das Thema Glas in den Lampen wieder aufgegriffen. Was aber vielmehr ins Auge sticht, ist die große Kochinsel mit angeschlossenem Tisch. Der stilsichere Mix aus Schwarz, Weiß und Beige macht die Küche zu einem Ort, an dem jeder gern kocht – ob er es nun kann oder nicht.

Auf schier riesigen Arbeitsflächen lassen sich auch ausgefeilte Menüs für viele Personen problemlos kochen. Und das Beste? Die Arbeitsplatten sind steinern und deshalb leicht zu säubern.