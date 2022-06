homify 360°: Extravagantes Wohnhaus mit Bibliothek

In der ersten Etage des Gebäudes findet sich eine Loggia, die bei regnerischen Tagen einen geschützten Ort im Außenbereich kreiert. Unüblich ist auch hier der Grundriss, der ein Dreieck bildet. Die Wände wurden in einem grellen Neonpink gestrichen und bilden eine komplementäre Wirkung zu den grünen Laubbäumen, die das Grundstück säumen. Zusätzlich rücken die stapelbaren Stühle aus glänzendem Kunststoff in den Mittelpunkt. Die gläserne Brüstung ist kaum sichtbar und exakt dieses Ergebnis sollte durch die Materialwahl verfolgt werden. Besonders schön ist diese Loggia auch in kalten Monaten, wenn in der winterlichen Tristess der Farbraum künstlich Stimmung erzeugt.

Weitere Anregungen zu Brüstungen findet ihr in dem Ideenbuch: Moderne Treppenbrüstungen