7 ultimative Tipps für eine lange Lebensdauer deiner Waschmaschine

Auch die Waschtrommel ist ein Teil der Waschmaschine, der schneller verschmutzt als man denkt. Warum das so ist?

Durch den übermäßigen Gebrauch von Waschmittel und Weichspüler können Teile der Trommel schneller verschleißen. Ferner ist die Waschtrommel der Teil der Maschine, in dem stark verschmutzte Wäsche wieder gesäubert wird. Zumeist wird bei den zahlreichen Waschgängen nicht aller Schmutz weggespült, und es bleibt ein wenig in der Trommel zurück. Dies erkennt man besonders am Silikonrand rundum die Maschinenöffnung. Es ist also ratsam, die Trommel und den Silikonrand mit einem einfachen Lappen und etwas Allzweckreiniger in regelmäßigen Zeitabständen abzuwischen.