Mit einer italienischen Trattoria assoziieren wir wohl alle so ziemlich das gleiche Bild: Kleine Tische mit rot-weiß-karierten Tischdecken, ausgediente, mit Wachs bekleckerte Weinflaschen als Kerzenständer, italienische Schnulzen im Hintergrund und in alte Holzrahmen gezwängte Bilder aus der Toskana oder Sizilien an der Wand. Ist ja eigentlich auch nichts Schlechtes daran an diesem ganz speziellen italienischen Charme. Dennoch wollten die Besitzer der Enoteca L'Angolino in Berlin einen anderen Weg einschlagen, der wegführt von familiärem italienischem Pizzaria-Flair und hin zu einer hübschen, kleinen Enoteca mit gehobenem Anspruch an Küche und Weinauswahl. Unsere Experten von CG Vogel Architekten halfen dabei, das schicke Schmuckstück in Szene zu setzen.