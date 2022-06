Eine Traumvilla – klassischer Charme trifft moderne Technik

Eine helle und moderne Einrichtung gibt auch dem Bad das gewisse Etwas. Für die richtige Beleuchtung sorgen Spots in der Decke und LED-Leisten am Spiegel. Ein Doppelwaschbecken bietet ausreichend Platz und zusätzlichen Komfort. Und darf es am Morgen vielleicht ein bisschen Musik sein? Kein Problem, auch diese wird bequem über den Gira Tastensensor neben der Badezimmertür aktiviert.