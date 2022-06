Raum der Woche: Modernes Familienbadezimmer

Was tut man, wenn man als junge Familie ein neues Domizil beziehen will, aber das vorhandene Badezimmer im Haus schlicht und einfach viel zu klein ist? In unserem Beispiel, das wir heute vorstellen, ist die Lösung ebenso einfach wie effektiv: Man baut das alte Bad ganz einfach zusammen mit dem Nebenraum zu einem großen, modernen Familienbadezimmer um und freut sich über High Tech, elegantes Design und jede Menge Platz für alle Familienmitglieder im neuen Traumbad.