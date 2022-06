10 grandiose Steinöfen und Kamine

Eine Feuerstelle in den eigenen vier Wänden ist unvergleichlich: Die mollige Wärme und der Geruch des brennenden Holzes sorgen für eine einzigartige Atmosphäre, die ein besonderes Gefühl von Geborgenheit verströmt. Dabei kann es sich um einen klassischen Kamin im Wohnzimmer oder sogar um einen Steinofen in der Küche handeln. Ein Steinofen in der Wohnung? Ja richtig, denn was man sonst nur aus Pizzerien und von großen Gärten kennt, macht auch in der heimischen Küche eine gute Figur ist dabei noch äußerst praktisch.

Wir zeigen euch insgesamt 10 abwechslungsreiche Möglichkeiten, wie ihr einen solchen Steinofen oder Kamin in euer Zuhause integrieren könnt.