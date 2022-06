Kreative Ideen für die Decke

Unser Boden wird mit einem hochwertigen Teppich ausgelegt und die Wände werden mit farbenfrohen Wandtattoos verziert – doch was ist eigentlich mit der Decke? An deren Gestaltung trauen wir uns nicht so recht ran und belassen es deshalb lieber bei dem herkömmlichen Weiß. Dabei kann es so einfach sein, der Decke einen anderen Look zu verleihen. Wir zeigen euch, wie ihr mit Licht, Farbe oder auch Tapete etwas Abwechslung in den obersten Bereich eurer Wohnung oder eures Hauses bringen könnt.