Eine fantastische Wohnung mit Wow-Effekt

In einem Schlafzimmer färbte man eine Wand in kräftigem Petrol. Da die restlichen Wände und die Decke weiß gestrichen wurden, kommt dieser Farbakzent besonders gut zur Geltung. In Kombination mit dem Braun des Bettrahmens und der Textilien entsteht so ein ungewöhnliches, aber harmonisches Farbkonzept. Das große Bett nimmt fast den gesamten Raum ein und sorgt für eine erholsame Nachtruhe. Als Dekoration entschied man sich für gerahmte Bilder an der Wand, einen gemusterten Teppich und ausgewählte Kissen.