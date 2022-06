Farben fürs Schlafzimmer: Wie wir zur Ruhe kommen

In unserem Schlafzimmer verbringen wir einen großen Teil unseres Lebens. Es ist der Ort, an dem wir uns zur Ruhe begeben, uns erholen wollen und neue Ressourcen aufbauen. Hier träumen wir nachts und beginnen den neuen Tag. Im Schlafzimmer geben wir alle Kontrolle ab – es ist der intimste Ort unserer Wohnung. Um dem gerecht zu werden, sollten wir vor allem in diesem Raum auf eine unterstützende Farbgebung achten. Egal, welchen Einrichtungsstil wir bevorzugen, ob klassisch, asiatisch oder eher rustikal, die Farbgebung ist mit am entscheidendsten dafür, ob wir in unserem Schlafzimmer die Ruhe finden, die wir benötigen, um nach einer erholsamen Nacht fit in den nächsten Tag zu starten