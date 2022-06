Welches Sofa passt zu mir?

Wer nicht viel Platz im Wohnzimmer hat und keinen Wert darauf legt, sich auf der Couch so richtig auszubreiten, kann sich für einen schicken Zweisitzer entscheiden. Auf romantische Kuschelstunden und lässiges Hinfläzen vor dem Fernseher muss man dann allerdings wohl oder übel verzichten. Dennoch kann ein solches Mini-Sofa eine Sitzecke gut ergänzen und gerade in eklektisch eingerichteten Wohnungen kann man mit einem Zweisitzer in auffälligen Farben stylish Akzente setzen. Oder man gönnt sich ein solches Teil als Zweitsofa, das in Wohnbereichen zum Einsatz kommt, in denen man sich nicht stundenlang aufhält.