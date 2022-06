Minimalistisch Wohnen: Fünf Stilregeln

Dass weniger oft mehr ist, wissen wir ja eigentlich. Dennoch scheint es häufig viel schwierigerer zu sein, die eigenen vier Wände schlicht zu gestalten als man vielleicht denkt. Jeder kennt das Szenario: Man bezieht ein neues Haus und es sieht es im ersten Moment so wahnsinnig groß aus… Man fragt sich, was man wo platzieren soll und ist noch ganz zuversichtlich, auch auf Dauer alles so ordentlich zu halten wie am Anfang. Doch was passiert dann?! Ganz einfach: Zu wenig Stauraum, zu viele Anschaffungen. Genauer gesagt: Nett gemeinte, aber überflüssige Geschenke oder auch persönliche Erinnerungen, die Platz weg nehmen, von denen man sich aber nicht trennen kann… Zu den kleinen Staubfängern gesellen sich irgendwann sperrige Möbel, die zwar im Katalog unheimlich toll aussahen, das eigene Haus aber viel zu überladen wirken lassen. Und jetzt???