15 originelle Ideen für einen Schuhschrank

Dieses Modell, zeigt wie man leicht Ordnung in die Wohnung und das Schuhchaos bringen kann. Mehr als 20 Paar Schuhe können so ordentlich in Reih und Glied aufbewahrt werden. Durch die schmale Optik kann der Schuhschrank leicht auch in einem kleinen Flur aufgestellt werden und verstärkt den aufgeräumten Gesamteindruck. Wählt man ihn mit farbigen Schranktüren, wird er so noch ein wenig aufgepeppt und kommt nicht so langweilig daher wie ein herkömmlicher Schuhschrank.