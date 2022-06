Das clevere Traumhaus

Was eben noch so ruhig wirkte, zeigt sich nun von einer anderen Seite. Beim Betrachten des Hauses vom Garten aus, weiß man gar nicht, wo man als erstes hinsehen soll. Dabei erschließt sich uns gerade von dieser Perspektive aus das Haus als Solareffizienzhaus. Die versetzte Bauweise des Dachstuhls dient für die Anbringung von Photovoltaik, um aus dem Sonnenlicht mithilfe der Solarzellen Strom zur Eigennutzung und zum Verkauf zu erzeugen.

Das abschüssige Grundstück wurde gekonnt in den Hausbau integriert und dient einer Verlängerung der Rückseite. Diese wurde vorwiegend verglast, was für viel Helligkeit in den Innenräumen sorgt. Die abschließende Fläche vom Vorbau wurde für den 15 Quadratmeter großen Wintergarten genutzt, der mit einer Wärmeschutz-Vollverglasung versehen worden ist. Daneben schließt zugleich der Balkon an, von dem ebenso der vorhin gesehene Ausblick genossen werden kann.

Das, was wir vorne rechts im Bild sehen, ist die hauseigene Windkraftanlage - sozusagen ein Windgenerator in Mini-Ausführung – zur Produktion von Strom. Dadurch ist es möglich, emissionsfreien Strom zu erzeugen und ist so unabhängig von teurer Fremdenergie. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.