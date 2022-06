Hotel Sahrai in Marokko

Heute haben wir einen brandheißen Reisetipp für alle Urlaubsreifen unter euch. Wie wäre es mit ein paar entspannten Tagen in Marokko? Wer vor dem Winter noch einmal Sonne tanken und sich in einer luxuriösen Umgebung verwöhnen lassen will, ist im Hotel Sahrai in Fes genau richtig. Das Fünfsternehotel verspricht Luxus pur und ist auch in Sachen Style und Design eine Reise wert. Der Architekt Christophe Pillet hat es geschafft, modernes, zeitgemäßes Design stilsicher mit lokalen, traditionellen Details zu verbinden. Hier kommt ein Einblick in das beeindruckende Hotel.