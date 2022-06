Offene und helle Familienwohnung

Schon beim Eintreten in die Wohnung wird klar, dass die Designer ihr ein lässiges, aber ausgeklügeltes Erscheinungsbild verliehen haben. Eine dezente Skala von sanften Grautönen erlaubt es dem Licht, sich in Wohn- und Essbereich auszubreiten. Die Möbel sind schlicht und modern gehalten. So zeigt der Essbereich sich mit seinem schwarzen Tisch und den schwarten Stühlen in modernem Chic, während die Bank der gesamten Familie genügend Platz bietet.