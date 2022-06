Modernes Einfamilienhaus mit besonderen Details

Braun spielt auch in der offenen Küche eine große Rolle, die in einer Mischung aus rustikal-tropischem Charme und modernem Design gestaltet wurde. Zu den warmen Holzfronten gesellen sich jede Menge blitzender Edelstahl, Granit und klare Linien. Der Tresen mit den modernen Barhockern sorgt für Geselligkeit in der Küche und die Vasen und Teller auf den Oberschränken bringen eine exotische Ethno-Note ins Spiel. Nahtlos an die Küche schließt sich der Essbereich an, von dem aus man direkt auf die Terrasse gelangt.