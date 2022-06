9 sensationelle Holzdecken

In der Architektur und Innenarchitektur liegt es bereits seit Längerem voll im Trend, Altes mit Neuem zu mischen, Trend und Tradition zu vereinen und Vergangenheit und Gegenwart zu einem stimmigen, spannenden Gesamtbild zusammenzumixen. So auch geschehen in diesem Haus, das modern eingerichtet und mit großen Fenstern der Umgebung geöffnet wurde. Dennoch blieben einige charmante Details der Vergangenheit erhalten, wie zum Beispiel die bogenförmigen Türöffnungen und eben auch die markante Holzdecke, die einen hellen Anstrich bekam und so zeitgemäß und freundlich wirkt.