Phänomenales Traumhaus im Paradies

Wir beginnen unseren Rundgang auf der Rückseite des Hauses, wo es sich mit großen Glasflächen dem weitläufigen Garten öffnet. Der Großteil des Baukörpers ist einstöckig gehalten, lediglich an einer Stelle ragt im rechten Winkel ein Aufbau hervor, der gleichzeitig die Überdachung für die Terrasse darstellt und mit seiner spannenden Holzlamellenkonstruktion, die als Sicht- und Sonnenschutz dient, alle Blicke auf sich zieht. Zum Außenbereich gehören neben der überdachten Terrasse mehrere Sonnendecks, der Whirlpool im Vorder- und ein größerer Swimmingpool im Hintergrund. Was will man mehr?