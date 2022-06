Klare Sache: 5 moderne Häuser im kubischen Stil

Backstein assoziiert man nicht unbedingt sofort mit super modernem Design. Dennoch sieht man die beiden in letzter Zeit aber immer öfter in trauter Zweisamkeit. Wie gut das bodenständige Material mit dem schnörkellosen Bauhausstil harmoniert, sehen wir an diesem Beispiel. Das puristische Haus bekommt so eine klassische, warme Note und eine ganz eigene, unverwechselbare Persönlichkeit verliehen.