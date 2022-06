Himmlisches Luxusdomizil – Urlaubsstimmung garantiert

Ab in den Süden – diese Zeile wird einigen von uns in den vergangenen Tagen in den Sinn gekommen sein angesichts des wechselhaften Wetters hierzulande. Doch wir sind uns sicher: Wer das Gebäude sein Zuhause nennt, das wir euch heute vorstellen werden, wird der Sehnsucht nach Südseeluft weitaus seltener erliegen als unsereins. Das charismatische Einfamilienhaus ist von den Architekten des Büros Arquitetura Bravim-Ricci entworfen worden, die mit viel Erfahrung und Sensibilität einen Ort voller Lebensfreude und Harmonie geschaffen haben. Das Haus befindet sich auf einem großzügige Anwesen mit insgesamt 760 Quadratmetern in Londrina, Brasilien. Ausgesuchte Materialien im Innenbereich und eine wunderschöne Terrasse lassen Urlaubsstimmung aufkommen und die Sorgen des Alltags vergessen – Tag für Tag. Lasst uns mit der Tour beginnen!