Terrassenüberdachungen mit Stil

Jetzt im Herbst ist der ideale Zeitpunkt, um die Terrasse in Schuss zu bringen. Alle Säuberungs- und Renovierungsarbeiten, für die wir in der Hitze des Hochsommers schlicht und einfach zu faul und zu bequem waren, können jetzt wunderbar und voller Energie umgesetzt werden. Und wo wir gerade dabei sind: Wie sieht es denn aus mit einer neuen Überdachung für die Terrasse? Wer sich für eine hochwertige Art der Überdachung entscheidet, kann seinen Außenbereich nämlich auch in der ungemütlicheren Jahreszeit nutzen und die Freiluftsaison so lange wie möglich ausdehnen. Zur Inspiration haben wir euch mal einige Pergolen und Terrassenüberdachungen unserer Experten mitgebracht. Vielleicht ist ja die eine oder andere Idee für euch dabei.