Die 10 schönsten Balkone, um den Sommer zu genießen

Ein tolles Beispiel für eine rundum grüne Terrasse mitten in der Stadt seht ihr in diesem Bild. Hier könnt ihr im Kreise eurer Liebsten das Grün zahlreicher Pflanzen genießen und euch zum echten Hobbygärtner entwickeln. Beim Betrachten dieser Terrasse ist eines klar: Der Besitzer ist ein absoluter Pflanzenliebhaber und legte bei der Gestaltung großen Wert auf eine Fülle an verschiedenen Grünpflanzen. Zusätzlich hilft auch der Sichtschutz, dass sich die Terrasse ganz leicht in einen intimen Ort der Ruhe verwandelt – keine neugierigen Blicke der Nachbarn, sondern einfach eine himmlische Erweiterung eurer Wohnung an der frischen Luft mitten in der Stadt!