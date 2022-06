Minimalistisch einrichten und dekorieren: DARAUF kommt es an!

Einfach weglassen und schon spricht man vom puristischen Wohnen – ganz so einfach ist das nicht. Weniger ist mehr bedeutet in der Praxis natürlich, auf alles Überflüssige zu verzichten und sich dabei nur auf das Wesentliche zu beschränken. Das heißt jedoch keineswegs, auch Abstriche in puncto Qualität zu machen. Dieter Rams hat es in den 1960er Jahren treffen umformuliert und vom weniger, aber besser gesprochen. Statt auf Quantität wird somit auf Qualität gesetzt, was sich im gesamten Ambiente widerspiegelt. Dieses minimalistisch eingerichtete Wohnzimmer macht es perfekt vor, wurde der großzügige Raum überschaubar und mit dem Nötigsten ausgestattet, wobei auf Materialien und somit Qualität viel Wert gelegt wurde. Blickfang bilden die Barcelona Sessel von Mies van der Rohe, die echte Klassiker unter den Designermöbeln sind.