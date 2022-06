19 fabelhafte Eckküchen

Hier sehen wir eine besondere Form der sogenannten L-Küche. Die längere Seite der Eckküche erstreckt sich über die gesamte Wandbreite und erinnert eher an einen Wohnzimmerschrank als an eine Arbeitsfläche in der Küche. Dunstabzugshaube, Kochstelle und Spüle wurden jedoch so unauffällig integriert, dass sich dieses minimalistische Küchendesign in jeden Wohnraum geschmackvoll einfügt.