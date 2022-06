Elegant und praktisch: Fertighaus mit Stil

Als erstes möchten wir euch das Einfamilienwohnhaus in der Außenansicht präsentieren: Die Architektur ist geradlinig und durchdacht, das Satteldach tritt in einen spannungsreichen Kontrast zum Flachdach des Anbaus und des hinteren Hausteils rechts. Auch die farbliche Gestaltung ist schlicht, elegant und modern: So werden die reinweißen Fassaden durch graue Blockstreifen, die perfekt auf das Anthrazit des Daches abgestimmt sind, durchbrochen. Neben einer gepflegten Grünfläche verfügt das Anwesen auch über einen gepflasterten Terrassenbreich, der mit Tisch, Stühlen und einem Sonnenschirm ausgestattet ist. Ein vielversprechender Start, der uns ins Innere lockt.