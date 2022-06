Stylishes Haus an der Ostsee

Zum Schluss werfen wir noch ein Blick ins Badezimmer, das dem Rest des Hauses in Sachen Style und Komfort in nichts nachsteht. Auch hier fühlt man sich durch die strahlend weißen Wände, die hochwertigen Materialien, eine klare Linienführung und eine exklusive Ausstattung sofort rundum wohl. Großzügige Oberlichter in der Decke sorgen dafür, dass auch dieser Raum jede Menge natürliches Licht abbekommt. Eines der Highlights des Ferienhauses ist die ins Bad integrierte Sauna, die zum Relaxen einlädt.